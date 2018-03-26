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Глава Дагестана внес изменения в структуру республиканского правительства
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Глава Дагестана внес изменения в структуру республиканского правительства 

Вестник Кавказа 1 час назад
Врио главы Дагестана Владимир Васильев провел преобразования в структуре правительства региона и назначил руководителей трех министерств. Об этом говорится на сайте главы республики.
Согласно указу о структуре органов исполнительной власти региона, Васильев упразднил Министерство промышленности и торговли республики и преобразовал Министерство транспорта, энергетики и связи в Министерство промышленности и энергетики Дагестана, а также Министерство печати и информации — в Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций республики. Также Агентство по дорожному хозяйству Дагестана (Дагавтодор) преобразовано в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, передав ему функции упраздненного Минтрансэнергосвязи.
Кроме того, Агентству по предпринимательству и инвестициям республики переданы функции упраздняемого Минпромторга, а Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ переименовано в Министерство строительства и ЖКХ Дагестана.
Также Владимир Васильев назначил Сайгидпашу Умаханова министром промышленности и энергетики, а Ширухана Гаджимурадова — министром транспорта и дорожного хозяйства региона. Новым министром строительства и ЖКХ РД назначен Малик Баглиев.
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