Глава Дагестана внес изменения в структуру республиканского правительства

Врио главы Дагестана Владимир Васильев провел преобразования в структуре правительства региона и назначил руководителей трех министерств. Об этом говорится на сайте главы республики.

Согласно указу о структуре органов исполнительной власти региона, Васильев упразднил Министерство промышленности и торговли республики и преобразовал Министерство транспорта , энергетики и связи в Министерство промышленности и энергетики Дагестана, а также Министерство печати и информации — в Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций республики. Также Агентство по дорожному хозяйству Дагестана (Дагавтодор) преобразовано в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, передав ему функции упраздненного Минтрансэнергосвязи.

Кроме того, Агентству по предпринимательству и инвестициям республики переданы функции упраздняемого Минпромторга, а Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ переименовано в Министерство строительства и ЖКХ Дагестана.

Также Владимир Васильев назначил Сайгидпашу Умаханова министром промышленности и энергетики, а Ширухана Гаджимурадова — министром транспорта и дорожного хозяйства региона. Новым министром строительства и ЖКХ РД назначен Малик Баглиев.

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