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Слуцкий: Москва даст достойный и адекватный ответ на действия стран Запада
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Слуцкий: Москва даст достойный и адекватный ответ на действия стран Запада 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
Россия в ближайшее время даст достойный и адекватный ответ на высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Об это заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает его пресс-служба.
Он также подчеркнул, что британская презентация, призванная раскрыть точку зрения Лондона на инцидент в Солсбери, не содержит ни одного доказательства причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Слуцкий отметил, что на этом фоне весьма странно выглядит позиция стран, решивших проявить солидарность с Британией и выслать российских дипломатов.
«Это ещё раз свидетельствует о беспрецедентном антироссийском сговоре. Не получилось с Украиной и Сирией, решили устроить эту грязную и полномасштабную провокацию для создания новой части сценария по демонизации РФ. Уверен, что Россия ответит на это достойно и адекватно уже в самое ближайшее время», — приводит слова Слуцкого пресс-служба.
После консультаций в рамках саммита лидеров стран Евросоюза вслед за Британией 19 стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Украина и Македония решили выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
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