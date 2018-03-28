Слуцкий: Москва даст достойный и адекватный ответ на действия стран Запада 

Россия в ближайшее время даст достойный и адекватный ответ на высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Об это заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает его пресс-служба.
Он также подчеркнул, что британская презентация, призванная раскрыть точку зрения Лондона на инцидент в Солсбери, не содержит ни одного доказательства причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Слуцкий отметил, что на этом фоне весьма странно выглядит позиция стран, решивших проявить солидарность с Британией и выслать российских дипломатов.
«Это ещё раз свидетельствует о беспрецедентном антироссийском сговоре. Не получилось с Украиной и Сирией, решили устроить эту грязную и полномасштабную провокацию для создания новой части сценария по демонизации РФ. Уверен, что Россия ответит на это достойно и адекватно уже в самое ближайшее время», — приводит слова Слуцкого пресс-служба.