Слуцкий: Москва даст достойный и адекватный ответ на действия стран Запада

Он также подчеркнул, что британская презентация, призванная раскрыть точку зрения Лондона на инцидент в Солсбери, не содержит ни одного доказательства причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Слуцкий отметил, что на этом фоне весьма странно выглядит позиция стран, решивших проявить солидарность с Британией и выслать российских дипломатов.

«Это ещё раз свидетельствует о беспрецедентном антироссийском сговоре. Не получилось с Украиной Сирией , решили устроить эту грязную и полномасштабную провокацию для создания новой части сценария по демонизации РФ. Уверен, что Россия ответит на это достойно и адекватно уже в самое ближайшее время», — приводит слова Слуцкого пресс-служба.