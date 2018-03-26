В Энергетическом институте полицейские выступили с лекцией о вреде наркотиков

Полицейские Юго-Восточного округа провели акцию «Сообщи, где торгуют смертью», во время которой посетили Московский энергетический институт и прочитали студентам лекцию о вреде наркотических средств.

— Любое применение наркотиков не по назначению врача считается незаконным употреблением, — рассказала молодым людям оперуполномоченный отдела по незаконному обороту наркотиков Екатерина Иваненко.

Естественно, если задерживают человека с наркотическими средствами, и у него нет документов на них, то его привлекают к уголовной ответственности.

— В Уголовном кодексе есть статья 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», по которой предусмотрена уголовная ответственность до пятнадцати лет свободы, — добавила майор полиции Ирина Новичкова.

Также в гости к студентам пришли кинологи со служебными собаками и показали как питомцы ищут наркотические средства. Со слов кинологов, у собак очень развито обоняние, поэтому их активно используют в розыскной деятельности. Именно с помощью собак были найдены десятки килограммов наркотических средств.