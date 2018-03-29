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Эти документы писал душевнобольной — Захарова об ответах Великобритании на запросы РФ по «делу Скрипаля»
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Эти документы писал душевнобольной — Захарова об ответах Великобритании на запросы РФ по «делу Скрипаля» 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В МИД РФ отметили, что Великобритания ранее предоставляла документы по «делу Скрипаля», причем их можно распределить по трем форматам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» прокомментировала позицию Великобритании по «делу Скрипаля».
Она отметила, что у британской стороны есть три так называемые формы «ответы» на запросы России.
«На большинство документов они вообще не отвечают. Вторая форма — это отписки, что «мы все уже сказали, следите за выступлениями». Как я процитировала: «Мы дали беспрецедентно большое количество информации нашим партнерам, следите за ней». Дали-то партнерам, нам не дали. Это такие отписки, совершенно ничего не значащие. Третий вариант, который тоже получен, это документы», — рассказала Захарова.
Она подчеркнула, что такие документы «сведены к абсурду», поскольку в них перепутано все данные.
«Такое впечатление, что их писал душевнобольной. Перепутано все — даты, имена, должности. Такое впечатление, что ручку дали какому-то человеку, и вот он этими каракулями… То ли это акт устрашения в адрес посольства нашего, когда абсолютно перепутанные какие-то страшные каракули приходят, или еще что-то», — заключила Захарова.
Полную версию интервью смотрите в эфире телеканала «Звезда» сегодня, 29 марта, в 23:15.
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