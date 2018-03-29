Эти документы писал душевнобольной — Захарова об ответах Великобритании на запросы РФ по «делу Скрипаля»

МИД РФ отметили, что Великобритания ранее предоставляла документы по «делу Скрипаля», причем их можно распределить по трем форматам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» прокомментировала позицию Великобритании по «делу Скрипаля».

Она отметила, что у британской стороны есть три так называемые формы «ответы» на запросы России

«На большинство документов они вообще не отвечают. Вторая форма — это отписки, что «мы все уже сказали, следите за выступлениями». Как я процитировала: «Мы дали беспрецедентно большое количество информации нашим партнерам, следите за ней». Дали-то партнерам, нам не дали. Это такие отписки, совершенно ничего не значащие. Третий вариант, который тоже получен, это документы», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что такие документы «сведены к абсурду», поскольку в них перепутано все данные.

«Такое впечатление, что их писал душевнобольной. Перепутано все — даты, имена, должности. Такое впечатление, что ручку дали какому-то человеку, и вот он этими каракулями… То ли это акт устрашения в адрес посольства нашего, когда абсолютно перепутанные какие-то страшные каракули приходят, или еще что-то», — заключила Захарова.