Британия начала замораживать активы иностранных олигархов

Правительство Великобритании заморозило активы одного из иностранных олигархов. Это произошло после вступления в силу нового закона о криминальном финансировании.

По словам министра по вопросам безопасности Бена Уоллеса, заморожены не только активы этого сверхбогатого человека, но и его недвижимость на 22 миллиона фунтов стерлингов (1 млрд 794 млн рублей. — прим. «Ридуса» ).

Национальность олигарха министр не раскрыл, отметив, что только суд может сделать это.

На вопрос интервьюера, может ли общественность ожидать от правительства более активных действий против российских олигархов и других чрезмерно «богатых людей, которые, возможно, заработали свое состояние нечестным путем», Уоллес ответил: «это уже происходит».

Также он заверил, что сомнительные активы сверхбогатых русских, которые использовали Великобританию в качестве убежища из-за нечестно нажитых денег, уже становятся мишенью правительства, пишет Telegraph

Ранее министр по вопросам безопасности Великобритании сравнивал образ жизни богатых выходцев из России с событиями сериала «Макмафия».

«На коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище, обрушится вся мощь правительства», — говорил он Times

Глава комитета британского парламента по иностранным делам Том Тугендхат заявлял, что в отношении всех сомнительных русских надо применить новый закон Unexplained Wealth Orders.

Он создан для борьбы с организованной преступностью и расследований в отношении проживающих в стране многочисленных богатых россиян. Теперь британские правоохранительные органы могут арестовывать имущество, если владелец не в состоянии обосновать происхождение средств, затраченных на его приобретение.

Глава МИД Британии Борис Джонсон также сообщал, что в отношении россиян, проживающих в Британии, будут сделаны запросы о состоянии имущества.

При этом британское издание Guardian публиковало статью, в которой объяснилось, что именно правительство Великобритании само «выкатило красную дорожку» российским олигархам, которые «покупают самые дорогие дома в Лондоне и Суррее, открывают банковские счета для своих компаний, ездят с шоферами на „мерседесах“ и „майбахах“, совершают покупки в Harrods и обедают в ресторанах, где только они могут позволить себе есть».