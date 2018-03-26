Народный календарь. 27 марта. Пришел Венедикт — не смотри в зеркала

Преподобный Венедикт Нурсуйский прославился тем, что стоял у истоков образования монашеского движения в Европе.

Очень образованный, просвещенный Венедикт был автором немалого количества книг и одного из уставов. В жизни своей Венедикт по-доброму относился как к людям, так и к животным, и в его день на Руси отдавали дань главным помощникам крестьянства — домашней скотине. На Венедикта лошадей и коров было принято обихаживать, как можно — чистить, мыть, кормить вдоволь. Поскольку в это время животные линяли, это было, как сказали бы сейчас, актуально.

Венедикта так и прозвали — скотником, и приговаривали: «На Веню-Скотника не ленись, скотинке поклонись». Ухаживали и за свинками — им тоже намывали бока, оттирая грязь, и просили расти потолще. На шею всем животным вешали в этот день обереги — от сглаза и болезней. Обязательно нужно было прибраться в хлеву, поменять солому, залить в поилки свежей воды.

Гром на Венедикта считался хорошей приметой — сулил урожайное лето. А если ударял мороз, значит погода будет такой же еще минимум неделю. Дятел застучал по дереву — к теплу, а ветер к вечеру — к буре. Смотрели и за тем, как начал таять снег: если он «уходит» под лучами солнца, быть году урожайным, а если пошел дождь и снег принялся таять из-за него — быть лету засушливым. О возможной засухе говорил и неизменный уровень воды в реке. Ничего хорошего не обещал в этот день и туман: считался, что он стелется к ненастному лету.

Существовали в этот день и чисто житейские приметы: говорили, что если куры громко квохчут, быть в семье ссоре, а если вдруг споткнулась лошадь, это считалось верным знаком того, что нужно отложить любую длительную или дальнюю поездку. А еще считалось, что в этот день до захода солнца нельзя смотреться в зеркала — заболеешь, поэтому их на Венедикта завешивали чистыми полотенцами.

* Именины в этот день отмечают Венедикт, Ростислав и Михаил.

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