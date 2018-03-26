Мужчина полез за мячиком и намертво застрял между стенами

Житель американского города Гонолулу, штат Гавайи, попытался достать потерянный мячик и застрял между домами. Об этом сообщает KHON2.

Майкл Энтони Маджиакомо (Michael Anthony Maggiacomo), которого соседи прозвали Бейсбольным Майком, бросал бейсбольный мячик о стену аптеки и ловил его. Когда мяч улетел в узкую щель между зданиями, мужчина решил рискнуть и полез за ним. «Это был, наверное, шестой мячик, — объясняет он. — Я подумал: „Ладно, залезу туда и достану его“».

Расстояние между аптекой и постройкой на парковке составляло не более 23 сантиметров. «Я видел, что внизу там узко, но я и сам узкий, очень узкий», — рассказывает Маджиакомо. Он недооценил свои размеры и намертво застрял между стенами.

Один из посетителей аптеки услышал его крики и вызвал помощь. Пожарным понадобилось более трех часов, чтобы проделать ход в железобетонной стене и вызволить застрявшего мужчину.

В январе сообщалось, что пожарные итальянского города Турина освободили застрявшую в диване женщину. Она попала в ловушку, когда пыталась достать упавший телефон.