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Эксперты зафиксировали активность хакерской группировки Cobalt, несмотря на арест ее лидера
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Эксперты зафиксировали активность хакерской группировки Cobalt, несмотря на арест ее лидера 

BFM.RU 1 час назад
Центр реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB зафиксировал хакерскую активность группировки Cobalt, лидер которой был арестован правоохранительными органами Испании. Об этом Group-IB сообщила в своем официальном Telegram-канале, передает ТАСС.
Согласно исследованию, центр реагирования Group-IB зафиксировал фишинговую рассылку группировки от имени некоммерческой организации SpamHaus, действия которой направлены на борьбу со спамом и фишингом. Злоумышленники направляли электронные письма якобы от лица организации. Жертвы получали письма с предупреждением о том, что IP-адреса получателя были заблокированы из-за рассылки спама. В письме хакеры добавляли ссылку на загрузку документа Microsoft Office с вредоносным вложением, отмечается в сообщении компании.
«Оставшиеся на свободе члены группы Cobalt некоторое время будут продолжать атаки, в том числе, чтобы показать, что их задержанные подельники не причастны к этой группе», — считают эксперты Group-IB. По их мнению, атаки в скором времени будут прекращены.
В понедельник правоохранительные органы Испании арестовали гражданина Украины — лидера организованной преступной группировки, жертвой которой стали более 100 финансовых институтов по всему миру.
С 2013 года группировка проводила атаки на банки, электронные платежные системы с помощью специального программного обеспечения Carbanak и Cobalt. Жертвами мошенников стали финансовые структуры более чем в 40 странах, а общий ущерб индустрии достиг 1 млрд евро.
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