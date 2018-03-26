Столица подает пример другим регионам

26 марта в главном здании МВД России на Житной площади прошло заседание Общественного совета при МВД России при участии руководства ведомства.

Один из вопросов в повестке дня был посвящен взаимодействию МВД с институтами гражданского общества в сфере миграционной политики.

Как отметила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова , «самым передовым регионом в решении проблем с миграцией сегодня является Москва ». В столице хорошо налажен контроль над регистрацией гостей, приезжающих к нам как из дальнего, так и из ближнего зарубежья. Так, например, оформление трудовых патентов для мигрантов, разрешений на учебу осуществляется централизовано в многофункциональном миграционном центре на Варшавском шоссе. Именно здесь все приезжающие встают на дактилоскопический учет, проходят глубокое медицинское обследование, и все данные этих учетов заносятся постоянно в общую информационную базу.

— С момента ввода практики массового медицинского обследования иммигрантов только количество случаев выявления вируса СПИДа среди них возросло в 4 раза, — приводит пример качественной работы сотрудников миграционного ведомства первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой

Однако без критики, прозвучавшей от членов общественного совета, также не обошлось. Наиболее жестко прозвучал вопрос о проблеме «резиновых» квартир. Оказывается, таковые до сих пор не канули в Лету в российских регионах. Но к Москве это, к счастью, не относится. Есть практика взаимодействия с представителями ТСЖ, с жильцами многоквартирных домов.

Граждане сами обеспокоены проживанием по соседству нелегалов, нарушениями правил регистрации. Информация, поступающая от граждан, никогда не остается без внимания. Все нарушения фиксируются и в короткие сроки решаются законодательным путем.

КСТАТИ

В столице в 2017 году произошел рост миграционных потоков на 9 процентов. Из них основной процент — 73,3 — иностранных граждан прибывает в Москву с целью осуществления трудовой деятельности. Также иностранные граждане посещают столицу с частными (13,8 процента), туристическими целями (8,6 процента) и с целью получения образования (2,3 процента). Количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами в Москве, снизилось на 17,7 процента.