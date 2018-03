Полицейских учат основам английского языка

В понедельник, 26 марта, в полку патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Центрального округа начали обучать полицейских английскому языку перед чемпионатом мира — 2018.

Председатель Общественного совета УВД по ЦАО, кандидат педагогических наук Мария Сорокина еще в конце прошлого года вышла с инициативой обучения полицейских, которые дежурят на улицах и ежедневно сталкиваются с жителями и гостями столицы, английскому языку. Ее поддержало руководство Управления внутренних дел. Женщина в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018 специально разработала «Разговорник полицейского» и издала его для сотрудников органов внутренних дел. Теперь преподаватель раздает новым ученикам свое учебное пособие. Обучение проходит в классе служебных занятий полка патрульно-постовой службы УВД ЦАО. За столами более двух десятков сотрудников.

На первом занятии Мария Сорокина объясняет основные фразы, с которыми обычно обращаются туристы: «Как пройти до гостиницы?», «Где находится стадион?» Ответ должен быть простым: «Пройдите прямо, потом направо».

Основу занятия составляют сценки. Мария Сорокина изображает иностранца.

— Can you help me? («Можете помочь мне?») — спрашивает она у одного из полицейских.

Сержант Александр Колесняк отвечает:

— Yes! It is my duty. Welcome to Moscow («Конечно, это мой долг. Добро пожаловать в Москву »).

— В форме игры всегда лучше запоминаются фразы, — делится Мария. — Но в случае чего — под рукой у полицейских всегда будет разговорник.

Мария Сорокина составила также аудиокурс, который включает, помимо лексики, дополнительные сведения по основам грамматики и фонетики. Каждый день преподаватель высылает своим учащимся новые темы, а в ответ получает от полицейских аудиозаписи с выполненными заданиями. Обучение проходит по нескольким темам: здоровье, беспорядки, дорога и потеря чего-либо.

Мария Сорокина признается, что была когда-то военным переводчиком и сейчас на должности председателя Общественного совета УВД по ЦАО чувствует себя «в своей тарелке». Поэтому ей интересно проводить занятия с людьми в форме, которые обязаны помогать окружающим.

— Я раньше никогда не изучал английский, поэтому обучение дается пока сложно, — признается сержант Александр Колесняк. — Но иностранный всегда нужен в жизни. Может, это будет толчком к более серьезным занятиям. Во всяком случае у меня есть желание.

В общей сложности английский в Центре подготовки кадров УВД ЦАО изучают более трехсот полицейских Центрального округа: в их числе сотрудники патрульно-постовой службы и участковые. В составе одной группы от 20 до 50 человек. Кроме полицейских, в городе активно начинают готовиться к предстоящему чемпионату мира по футболу и другие службы, которые будут работать с туристами.

— В Центре организации дорожного движения 130 сотрудников с 1 апреля также будут обучаться английскому языку, — сообщила сотрудница пресс-службы ЦОДД Алана Огоева.

Изучать иностранный будут также и таксисты тех таксомоторных компаний, которые были допущены к обслуживанию чемпионата мира по футболу. Три таксомоторные компании переведут свои приложения на английский язык.

Благодаря этому они рассчитывают, что повысится процент иностранных пассажиров, которые приедут в российскую столицу на международные соревнования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Богословских, командир полка патрульно-постовой службы управления внутренних дел по Центральному административному округу города Москвы:

— Около 100 сотрудников патрульно-постовой службы округа изучают английский язык. Именно эти полицейские несут регулярно службу на улицах города и ежедневно общаются с горожанам и гостями столицы. Занятия будут проводиться ежедневно, чтобы выработать у сотрудников основные навыки языка, изучить основные фразы для поддержания разговора с иностранцами.