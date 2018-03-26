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Более сотни кировских школьников открыли профильную смену ЮИД
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Более сотни кировских школьников открыли профильную смену ЮИД 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В год 45-летия образования отрядов юных инспекторов движения более ста кировских школьников стали участниками профильной смены ЮИД.
Об этом рассказали в ОГИБДД УМВД России по г. Кирову.
26 марта в одной из кировских школ начала работу профильная смена юных инспекторов движения.
Более сотни ребят из 25 школ областного центра в течение весенних каникул будут подробно изучать законы улиц и дорог. Кто-то скажет, что тратить драгоценное свободное время на своеобразную учебу это уже слишком, тем более изучать Правила дорожного движения. Но те, кто хоть раз побывал в профильном лагере юных инспекторов движения, над этим только посмеется.
Каждый год профильная смена оставляет незабываемые впечатления у всех, кто принимает в ней участие.
Для отрядов ЮИД предусмотрена разнообразная тематическая программа: мастер-классы, встречи с популярными телеведущими и известными общественными деятелями региона. В рамках 5-дневной смены ребята общаются со сверстниками, находят новых друзей по интересам, приобретают навыки организации работы по пропаганде безопасности дорожного движения и просто отдыхают.
В ходе смены у волонтеров есть возможность не только посостязаться в знаниях, но и обменяться опытом в оказании медицинской помощи, а также в умении маневрировать на велосипеде.
В плане так же социально-значимые мероприятия: акции и марши безопасности, работа с населением, пешеходами, водителями и пассажирами.
Подобные мероприятия не проходят бесследно. Участвуя в различных конкурсных программах по Правилам дорожного движения, ребята учатся строить свою грамотную систему ценностей на дороге. А за такими детьми будущее, безопасное будущее.
Фото — ОГИБДД УМВД России по г. Кирову
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