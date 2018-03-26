Более сотни кировских школьников открыли профильную смену ЮИД

В год 45-летия образования отрядов юных инспекторов движения более ста кировских школьников стали участниками профильной смены ЮИД.

26 марта в одной из кировских школ начала работу профильная смена юных инспекторов движения.

Более сотни ребят из 25 школ областного центра в течение весенних каникул будут подробно изучать законы улиц и дорог. Кто-то скажет, что тратить драгоценное свободное время на своеобразную учебу это уже слишком, тем более изучать Правила дорожного движения. Но те, кто хоть раз побывал в профильном лагере юных инспекторов движения, над этим только посмеется.

Каждый год профильная смена оставляет незабываемые впечатления у всех, кто принимает в ней участие.

Для отрядов ЮИД предусмотрена разнообразная тематическая программа: мастер-классы, встречи с популярными телеведущими и известными общественными деятелями региона. В рамках 5-дневной смены ребята общаются со сверстниками, находят новых друзей по интересам, приобретают навыки организации работы по пропаганде безопасности дорожного движения и просто отдыхают.

В ходе смены у волонтеров есть возможность не только посостязаться в знаниях, но и обменяться опытом в оказании медицинской помощи, а также в умении маневрировать на велосипеде.

В плане так же социально-значимые мероприятия: акции и марши безопасности, работа с населением, пешеходами, водителями и пассажирами.

Подобные мероприятия не проходят бесследно. Участвуя в различных конкурсных программах по Правилам дорожного движения, ребята учатся строить свою грамотную систему ценностей на дороге. А за такими детьми будущее, безопасное будущее.

Фото — ОГИБДД УМВД России по г. Кирову