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Суд приостановил работу «Пятерочки» на Котельнической набережной в Москве на 2 месяца
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Суд приостановил работу «Пятерочки» на Котельнической набережной в Москве на 2 месяца 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Таганский районный суд Москвы приостановил работу магазина «Пятерочка» на Котельнической набережной на два месяца из-за многочисленных нарушений, которые не были устранены после первой проверки управления Роспотребнадзора по столице, сообщается на сайте ведомства.
По факту выявленных нарушений после повторной проверки в отношении ООО «Агроторг» было возбуждено дело об административном правонарушении и составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены по подведомственности в Таганский районный суд Москвы для принятия решения о приостановлении деятельности универсама «Пятерочка» ООО «Агроторг».
«Таганским районным судом Москвы вынесено постановление о назначении ООО «Агроторг» административного наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток с момента фактического приостановления деятельности», — говорится в сообщении.
Судебное решение в отношении ООО «Агроторг» передано для исполнения в Федеральную службу судебных приставов.
Очередная проверка магазина «Пятерочка» проводилась в связи с поступлением жалобы жильцов дома на загрузку пищевых продуктов и продовольственного сырья в магазин под окнами жилых квартир, шум от подъезжающего автотранспорта и погрузо-разгрузочных работ, а также проникновение запахов от магазина в квартиры.
Ранее по аналогичной жалобе при проведенной проверке этого магазина обоснованность претензий жильцов подтвердилась. По результатам проверки руководству ООО «Агроторг» было выдано предписание об устранении нарушений. Но, как показала последняя проверка, нарушения не устранены.
«Устранение нарушений находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве», — заключается в сообщении.
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