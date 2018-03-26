Странные сооружения в облаках над Флоридой обнаружили пассажиры самолёта

Удивительные новости пришли из Флориды, где пассажир самолёта заметил странные сооружения на высоте десяти тысяч метров, которых просто не может существовать. Из всего самолёта, только один единственный мужчина заметил странную аномалию в небе и решил запечатлеть это явления на свой мобильный телефон. Его удивило то, насколько контуры точно описывают возможные здания и он уверен, что не ошибся в своих предположениях насчёт «Царства небесного». Люди, которые увидели данные фотографии, были удивлены ни сколько ни меньше самого фотографа, хотя он наблюдал всё это воочию и его восторг не поддаётся описанию. Сторонники мистики считают, что сооружения были воздвигнуты внеземными расами, ведь человеку пока такое не под силу, единственным странным моментом является то, каким образом они держаться на облаках. Хотя есть вероятность того, что это всего лишь облака, которые приняли странную форму и ничего мистического здесь нет.