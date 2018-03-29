В Подмосковье началась подготовка кладбищ к Пасхе

Кладбища, расположенные на территории Московской области , начали готовить к предстоящей Пасхе и предшествующему ей Вербному воскресению, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В Московской области развернулась подготовка ко дням массового посещения кладбищ гражданами 1 апреля (Вербное воскресенье), 7-8 апреля (Пасха) и 17 апреля (Радоница, поминование усопших)», — говорится в сообщении.

Традиционно в эти дни жители и гости региона приезжают на кладбища — помянуть усопших, привести в порядок могилы, подкрасить скамейки и ограды, посадить цветы.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников , согласно распоряжению ведомства, муниципалитетам рекомендовано организовать работу кладбищ в праздники, обеспечить организацию торгового обслуживания населения на территории, прилегающей к кладбищам, проинформировать население о схеме маршрутов и расписании движения транспортных средств общего пользования.

«Все 1616 кладбищ, находящихся в ведении Московской области, должны быть приведены в порядок, то есть в соответствие с действующим на территории региона порядком деятельности кладбищ и крематориев. На кладбищах не только должен быть убран весь мусор, но и созданы все условия для комфортного посещения», — подчеркнул Посаженников.

Он также добавил, что на каждом кладбище должен быть: накопительный бак с водой для технических нужд, емкости с песком для благоустройства мест захоронения, урны для мусора, подъездные пути к кладбищам.

«Сотрудниками министерства потребительского рынка и услуг Московской области будут проведены мониторинги кладбищ на территории региона на предмет исполнения распоряжения министерства», — заключил Посаженников.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Пасха — один из древнейших христианских праздников, который в этом году отмечают 8 апреля.