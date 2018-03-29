Ещё
В Подмосковье началась подготовка кладбищ к Пасхе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье началась подготовка кладбищ к Пасхе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Кладбища, расположенные на территории Московской области, начали готовить к предстоящей Пасхе и предшествующему ей Вербному воскресению, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«В Московской области развернулась подготовка ко дням массового посещения кладбищ гражданами 1 апреля (Вербное воскресенье), 7-8 апреля (Пасха) и 17 апреля (Радоница, поминование усопших)», — говорится в сообщении.
Традиционно в эти дни жители и гости региона приезжают на кладбища — помянуть усопших, привести в порядок могилы, подкрасить скамейки и ограды, посадить цветы.
Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, согласно распоряжению ведомства, муниципалитетам рекомендовано организовать работу кладбищ в праздники, обеспечить организацию торгового обслуживания населения на территории, прилегающей к кладбищам, проинформировать население о схеме маршрутов и расписании движения транспортных средств общего пользования.
«Все 1616 кладбищ, находящихся в ведении Московской области, должны быть приведены в порядок, то есть в соответствие с действующим на территории региона порядком деятельности кладбищ и крематориев. На кладбищах не только должен быть убран весь мусор, но и созданы все условия для комфортного посещения», — подчеркнул Посаженников.
Он также добавил, что на каждом кладбище должен быть: накопительный бак с водой для технических нужд, емкости с песком для благоустройства мест захоронения, урны для мусора, подъездные пути к кладбищам.
«Сотрудниками министерства потребительского рынка и услуг Московской области будут проведены мониторинги кладбищ на территории региона на предмет исполнения распоряжения министерства», — заключил Посаженников.
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Пасха — один из древнейших христианских праздников, который в этом году отмечают 8 апреля.
РИАМО: последние новости
Разин поздравил сотрудников метеообсерватории Тимирязевской академии с Днем метеоролога Жители Зарайска смогут предложить варианты благоустройства 2 территорий до 6 апреля Реконструкцию второго блока Ново‑Курьяновских очистных сооружений завершили в Москве
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера250
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну314
Китай готовит для США ответный удар63
Юлия Скрипаль пошла на поправку52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово125
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение