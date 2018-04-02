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Территории у храмов и кладбища Подмосковья проверят перед Пасхой
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Территории у храмов и кладбища Подмосковья проверят перед Пасхой 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области на текущей неделе проверят территории у храмов и кладбища в Подмосковье, проверки приурочены к празднованию Пасхи, которую будут отмечать 8 апреля, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«Административно-технические инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области приступили к предпасхальной проверке территорий. В поле зрения сотрудников надзорного ведомства попадут территории вблизи храмов: ограждения, подъезды, объекты освещения и малые архитектурные формы», — сказала Витушева.
Она подчеркнула, что проверки планируется завершить к празднику Пасхи, который в этом году православные христиане будут праздновать 8 апреля. В этот день во всех православных храмах состоятся праздничные службы и крестные ходы.
«В связи с тем, что для православных Пасха — главный праздник, праздничное богослужение традиционно посещает большое количество верующих. Поэтому инспекторы проследят за тем, чтобы все объекты и территории были приведены в надлежащее состояние, а выявленные нарушения были оперативно устранены», — добавила руководитель Госадмтехнадзора региона.
По ее словам, также будут проверены подмосковные кладбища, традиционно посещаемые в эти дни гражданами. Проверку также завершат до праздника.
В Подмосковье в апреле-мае 2018 года установлены следующие дни массовых посещений кладбищ: 7-8 апреля (Пасха), 17 апреля (Радоница, поминовение усопших), 9 мая (День Победы), 26 мая (Троицкая вселенская родительская суббота), 27 мая (праздник Святой Троицы), напомнила Витушева.
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