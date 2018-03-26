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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов?
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Что это за кампания и когда её проведут?
«В этом указе нет ничего необычного. Каждый год, руководствуясь президентским указом, в РФ проводят такие сборы, — рассказал начальник мобилизационного отдела Ставропольского краевого военкомата Самвел Саркисян. — На 10 суток призываем граждан, находящихся в запасе, которым ещё не исполнилось 45 лет. Как правило, сборы проводим в одной из воинских частей Невинномысска».
По словам Саркисяна, приказ о проведении военных сборов в Ставропольский военкомат из Москвы ещё не поступил. Но, скорее всего, призовут не более 30 человек. Это гораздо меньше, чем в предыдущие годы.
Сборы, возможно, проведут в сентябре.
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