Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов?

Что это за кампания и когда её проведут?

«В этом указе нет ничего необычного. Каждый год, руководствуясь президентским указом, в РФ проводят такие сборы, — рассказал начальник мобилизационного отдела Ставропольского краевого военкомата Самвел Саркисян . — На 10 суток призываем граждан, находящихся в запасе, которым ещё не исполнилось 45 лет. Как правило, сборы проводим в одной из воинских частей Невинномысска ».

По словам Саркисяна, приказ о проведении военных сборов в Ставропольский военкомат из Москвы ещё не поступил. Но, скорее всего, призовут не более 30 человек. Это гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Сборы, возможно, проведут в сентябре.