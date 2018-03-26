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Молодым специалистам на заводах доплатят за работу
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Молодым специалистам на заводах доплатят за работу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Программа будет действовать по аналогии с той, что уже несколько лет действует на селе, где молодежи выплачивают подъемные и ежемесячную прибавку к зарплате.
Но если на селе в первую очередь нужны врачи и учителя, то в городе — токари, фрезеровщики, наладчики. Не секрет, что на многих заводах средний возраст рабочих по этим самым нужным специальностям уже перевалил за семьдесят лет. Многие и хотели бы выйти на заслуженный отдых, но не могут, потому что некому передать станок.
Как пояснили в региональном правительстве, на стратегически важных преуспевающих предприятиях молодым специалистам планируют в течение первого года работы выплачивать 20 тысяч рублей плюсом к официальной зарплате. По последним данным, средний заработок в отрасли приблизился к 28 тысячам рублей. Тем самым власти надеются закрепить молодежь на заводах и повысить престиж рабочих профессий.
По данным Росстата, в прошлом году в регионе было вновь создано 16,5 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Их число выросло на 15 процентов.
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