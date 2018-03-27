Ещё
В Казани канализационные стоки попали в Волгу. Возбуждено дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней

В Казани канализационные стоки попали в Волгу. Возбуждено дело 

Казанский Портал 1 час назад
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сброса канализационных стоков в Волгу. Неприятная история случилась в Кировском районе Казани.
По версии следствия, 14 января из канализационно-насосной станции по улице Боевая произошел сброс стоков в залив Волги. Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воды. Экологи зафиксировали превышение концентрации вредных веществ.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Скоро будет назначена судебно-экологическая экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Читайте также:
Жители Кировского района жалуются на неприятный запах
Казанский Портал: последние новости
Законопроект о запрете «мусорных» заводов рядом с городами отклонили Путин набрал в Татарстане более 80% голосов В Казань пытались ввезти контрафактное «Вдохновение»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово513
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово172
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной36
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США228
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг445
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение