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Подмосковье заинтересовано в приходе французских инвесторов в сельское хозяйство
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Подмосковье заинтересовано в приходе французских инвесторов в сельское хозяйство 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московская область заинтересована в сотрудничестве с Францией в сфере сельского хозяйства и предлагает иностранным инвесторам льготы и поддержку, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин принял участие в III ежегодной конференции по АПК «Итоги 2017 и перспективы сотрудничества России и Франции», где обсудил с коллегами перспективы российско-французского сотрудничества. Конференция состоялась в посольстве Франции в России.
«Московская область занимает третье место в РФ по производству сыра и является рынком №1 по его реализации в России. Регион активно развивает сотрудничество с Францией в области племенного животноводства. Минсельхоз региона работает над ввозом сыропригодных пород коров и коз, в том числе тех, которые еще не представлены в России. До 50% стоимости ввозимых животных субсидируется из регионального бюджета», — отметил Разин.
Он подчеркнул, что молочное животноводство, производство сыра, переработка молока — это драйверы дальнейшего развития отрасли сельского хозяйства в Подмосковье.
«Мы открыты к диалогу с Францией, заинтересованы в инвестициях, предлагаем льготы и поддержку», — отметил Разин.
В ходе конференции также было отмечено, что в России, как и во всем мире, активно развивается производство экологически чистых продуктов питания. Разин рассказал о достижениях Подмосковья в этом направлении.
«В прошлом году Московская область вышла на рынок экопродукции и уже поставила первую тысячу тонн товара в Европу», — сказал министр.
По информации пресс-службы, в рамках конференции были достигнуты устные договоренности о дальнейшем более тесном сотрудничестве представителей АПК Подмосковья и Франции. Французские коллеги пригласили Разина принять участие в международной выставке по козоводству, которая будет проходить в ноябре во французском городе Ньор.
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