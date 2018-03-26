Подмосковье заинтересовано в приходе французских инвесторов в сельское хозяйство

Московская область заинтересована в сотрудничестве с Францией в сфере сельского хозяйства и предлагает иностранным инвесторам льготы и поддержку, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин принял участие в III ежегодной конференции по АПК «Итоги 2017 и перспективы сотрудничества России и Франции», где обсудил с коллегами перспективы российско-французского сотрудничества. Конференция состоялась в посольстве Франции в России.

«Московская область занимает третье место в РФ по производству сыра и является рынком №1 по его реализации в России. Регион активно развивает сотрудничество с Францией в области племенного животноводства. Минсельхоз региона работает над ввозом сыропригодных пород коров и коз, в том числе тех, которые еще не представлены в России. До 50% стоимости ввозимых животных субсидируется из регионального бюджета», — отметил Разин.

Он подчеркнул, что молочное животноводство, производство сыра, переработка молока — это драйверы дальнейшего развития отрасли сельского хозяйства в Подмосковье.

«Мы открыты к диалогу с Францией, заинтересованы в инвестициях, предлагаем льготы и поддержку», — отметил Разин.

В ходе конференции также было отмечено, что в России, как и во всем мире, активно развивается производство экологически чистых продуктов питания. Разин рассказал о достижениях Подмосковья в этом направлении.

«В прошлом году Московская область вышла на рынок экопродукции и уже поставила первую тысячу тонн товара в Европу», — сказал министр.