«Капитан Дривень» и другие. Фото затона, где поправляет здоровье волжский флот

Каждое судно раз в пять лет должно проходить дефектацию и ремонт. Дефектация — это осмотр корпуса, механизмов с проведением необходимых замеров и анализов, в результате которых судну присваивается оценка технического состояния (негодное/годное) и назначается объем предстоящего ремонта.

Эта операция обязательна и для пассажирского, и для грузового флота. На все про все хватает зимнего сезона — от навигации до навигации. Сейчас в затоне базируются около 70 судов, из которых 40 пассажирских и 30 сухогрузов.

— Чтобы покрасить пассажирский теплоход в один слой, нужно полтонны краски! И пока выполняются покрасочные работы, суда стоят безымянными — названия снимают. Зато обновленные теплоходы с «макияжем» ослепительно красивы. Особенно в сочетании с ярким солнцем, голубым небом и искрящимся снегом, — восхитилась Елена Луконина.

Нижегородские журналисты побывали в затоне, посмотрели, как ремонтируются отдельные части судов на заводе, в сухом доке увидели сухогруз «Капитан Дривень». Он как раз проходит дефектацию. Судно выглядит огромным, особенно на суше.

Это теплоход типа Волго-Дон 143, построен в 1971 году на Судостроительном заводе «Ока» в Навашине в 1971 год, принадлежит «Волжское пароходство». Когда-то им командовал Александр Игоревич Дривень . Под его началом сухогруз выполнил немало ответственных заданий — возил зерно, соль, и песок, и гравий. А в 1985 году на нем переправили из Волгодонска в Нижний Новгород (тогда Горький) реактор атомной станции.

Александр Дривень сошел на берег, работал заместителем начальника Волжского государственного бассейнового управления пути и судоходства. А его тезка продолжил работу на Ладожском озере.

История завода началась в 1869 году, когда земли Жуковского затона купил за полторы тысячи рублей серебром купец Иван Андреевич Милютин. Он начал строить на левом берегу Волги мастерские для ремонта пароходов и барж. В 1886 приступили к строительству жилья для рабочих.

Вскоре затон перекупило пароходное общество «По Волге». Основным назначением завода стал ремонт грузовых, нефтеналивных и пассажирских судов.

После революции все суда и завод были национализированы. Во время гражданской войны в Нижнем Новгороде организовали «Волжскую военную флотилию». На заводе переоборудовали суда под госпитали и обустроили штаб-судно для создателя флотилии Николая Маркина.

После войны, 1923 году, затон и поселок переименовали в Память Парижской Коммуны. В простонародье его зовут Париж, а местные — ППК. Судоремонтный завод вошел в состав Волжского объединенного речного пароходства.

В 1931 году затон стал заводом им. Парижской коммуны. Здесь ремонтируют суда, строят понтоны, буксирные теплоходы, ледовые приставки, дебаркадеры, сапропельные установки. В годы Великой Отечественной войн перешел на продукцию для нужд фронта. Переоборудовали пассажирский пароход под госпиталь, буксирные пароходы — под канонерские лодки, поострили транспортно-десантные аэросани. Делали даже лопаты. Ну, и ремонт, конечно.

После войны, а особенно после строительства Чебоксарской ГЭС, в затоне начали зимовать крупные пассажирские суда –до 40 штук. Завод строил баржи, катера, буксиры.

В 1992 года «Судоремонтный завод „Память Парижской Коммуны“ перешел в частные руки. Он остается основным местом работы для местных жителей. Перед началом навигации здесь самая горячая пора. Летом здесь останутся только суда, пришедшие на последнюю стоянку. Их списали и, скорее всего, распилят на металлолом.