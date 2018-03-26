Автомобиль «Lada Xray» выиграл нижегородец в конкурсе «Голосовач52»

26 ноября, в понедельник, в большом зале Media Strike Hall состоялось вручение призов победителям флешмоба «Голосовач52».

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 впресс-центре Media Strike Hall, десять самых активных участников акции получили гаджеты последнего поколения и главный приз — автомобиль LadaXray.

Его обладателем стал полицейский Владимир Марков , набравший 2283 голосов. Остальные участники флешмоба, вошедшие в десятку по итогам голосования, получили гаджеты последнего поколения

Напомним, для участия в акции «Голосовач» нужно было 18 марта прийти на избирательный участок и сфотографироваться в специальной фоторамке.

Затем фото необходимо было опубликовать в социальных сетях, выставив хештег #голосовач52 и хештег своего города

Далее нужно было поделиться публикацией с друзьями и призвать их голосовать за себя.

Голосование длилось два дня, и уже 25 марта жюри определилось с победителями.