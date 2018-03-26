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Ложное сообщение о бомбе сорвало работу суда Кишинева
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Ложное сообщение о бомбе сорвало работу суда Кишинева 

Мир24 1 час назад
Работа кишиневского суда в понедельник была полностью парализована из-за сообщений о якобы заложенной в здании бомбе, сообщает телеканал «МИР 24».
«Я работаю в столовой. Пришла утром на работу, а нам сказали всем выходить на улицу. Я испугалась немного, потому что не знала, что именно случилось», — говорит жительница Кишинева Вера Гибу. Всех сотрудников эвакуировали. Судебные заседания отложили. В течение четырех часов на месте работали полицейские и саперы, они осматривали каждый кабинет в 16-этажном здании. По словам полицейских, взрывного устройства в здании не обнаружено.
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какие машины в зоне риска в СНГ  Полиция устанавливает личность мужчины, который обратился с ложным вызовом. Телефонному террористу грозит штраф до 50 евро или 60 часов общественных работ.
Напомним, что в феврале 2017 года из-за звонка о минировании был эвакуирован развлекательный центр в Бишкеке. Саперы Госкомитета нацбезопасности проверили все помещения и заявили, что сообщение было ложным.
В августе того же года уже в Москве задержали телефонного террориста, грозившего взорвать «Выхино». Молодой человек сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся теракте в метро. Злоумышленника вычислили и поймали на следующий день после звонка.
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