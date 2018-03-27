Онлайн с Вадимом Епанчинцевым — прямо сейчас!

Во вторник в гостях у редакции «СЭ» главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. Наставник красно-белых подведет итоги сезона для московского клуба в прямом эфире на нашем Ютуб-канале, который стартует в 14.00.

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