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НАТО приняло меры против российских дипломатов

Онлайн с Вадимом Епанчинцевым — прямо сейчас! 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Во вторник в гостях у редакции «СЭ» главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. Наставник красно-белых подведет итоги сезона для московского клуба в прямом эфире на нашем Ютуб-канале, который стартует в 14.00.
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