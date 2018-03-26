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Онлайн с Епанчинцевым — во вторник в 14.00
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Онлайн с Епанчинцевым — во вторник в 14.00 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Во вторник гостем редакции «СЭ» станет главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев. Наставник красно-белых подведет итоги сезона для московского клуба в прямом эфире на нашем Ютуб-канале, который стартует в 14.00.
Присоединяйтесь к трансляции!
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