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Источник: глава «Черноморнефтегаза» Борис Зимин покинул свой пост
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Источник: глава «Черноморнефтегаза» Борис Зимин покинул свой пост 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Генеральный директор госпредприятия Крыма «Черноморнефтегаз» Борис Зимин ушел в отставку. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в компании.
"Зимин Борис Алексеевич больше не генеральный директор «Черноморнефтегаза», — сказал источник, не назвав причину ухода Зимина с этой должности.
"В компании назначен врио генерального директора, им стал один из его заместителей", — сказал источник, не уточнив фамилию нового главы предприятия.
В пресс-службе предприятия от официальных комментариев отказались.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал ТАСС, что сроки вывода Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму на полную мощность могут быть сдвинуты из-за задержек со стороны крымских подрядчиков, затягивающих экспертизу и оформление актов Ростехнадзора по объектам газоснабжения, за которые отвечает «Черноморнефтегаз». Также есть риски с вводом объектов электросетевого хозяйства «Крымэнерго», через которые мощность будет выдаваться потребителям. По словам источника, задерживается документальное оформление ввода объектов газоснабжения, за которые отвечает «Черноморнефтегаз».
"Технопромэкспорт", входящий в госкорпорацию «Ростех», строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая — в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 МВт запланирован на май 2018 года. В марте на Таврической (Симферопольской) ТЭС осуществлен первый розжиг газовой турбины первого энергоблока с выходом на холостой ход — 3 тыс. оборотов в минуту.
Зимин возглавил ГУП «Черноморнефтегаз» с июля 2017 года. Перед этим несколько месяцев он проработал вице— премьером Крыма, а ранее руководил предприятием «Нортгаз» (российское добывающее предприятие, недропользователь газоконденсатных залежей Северо— Уренгойского месторождения).
ГУП РК «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.
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