Нескучная жизнь столичной пенсионерки Наталии Ермилиной

К участию в проекте по активному долголетию присоединяется все больше людей старшего возраста.

Неделя пенсионерки из Центрального округа Москвы Наталии Ермилиной расписана буквально по часам. В понедельник — оздоровительная гимнастика, во вторник и среду — хор, занятия по танго в пятницу. А все потому, что женщина стала участницей пилотного проекта по активному долголетию и теперь посещает множество кружков в территориальном центре социального обслуживания (ТЦСО) «Арбат».

Туда Наталия Ермилина пришла еще в 2014 году, но в то время она и подумать не могла, что простые увлечения танцами и спортом перерастут в образ жизни.

— Хочется принять участие во многих направлениях проекта по активному долголетию, но времени катастрофически не хватает, поскольку я еще работаю, — делится с корреспондентом «ВМ» Наталия Ермилина.

Пенсионерка признается, что возраст ей не мешает вести активный образ жизни. Она перенесла серьезную операцию, после которой ей поставили протез в тазобедренный сустав. Врачи запретили Наталии Ермилиной заниматься спортом и танцами. Но вопреки советам докторов женщина продолжает посещать кружки и в свои 66 лет без труда может сесть на шпагат.

— Я всегда принимала участие во всем, что было мне хоть чуточку интересно. Занималась фехтованием, карате, большим теннисом, — рассказывает Наталия Ермилина. — Хотелось бы вновь вернуться в большой спорт и возобновить тренировки.

Кроме танцев, женщина занимается в вокально-танцевальном коллективе «Калина» при ТЦСО. Сама ставит номера.

Она рассказала, что «Калина» — это не типичная команда любителей, исполняющая русские народные композиции. Из каждого выступления участники коллектива делают маленький перформанс, чтобы их номер запомнился зрителям.

Выступлениями в ТЦСО дело не ограничилось. В 2017 году женщина завоевала титул «СуперБабушка ЦАО», а затем представила округ на городском этапе конкурса «Московская СуперБабушка». После этого жизнь Наталии Ермилиной стала еще насыщеннее.

— Я вошла в клуб «Московских СуперБабушек». Благодаря этому недавно дефилировала по главному подиуму столицы на Неделе моды в Москве, — рассказывает о своих успехах пенсионерка.

От клуба «Московских СуперБабушек» Ермилина принимает участие в реализации многих проектов, например в интеллектуальном марафоне, который проходит в формате игры «Что? Где? Когда?».

Совсем скоро ее участники сразятся в Сколкове.

Пилотный проект по активному долголетию, по мнению москвички, замечателен тем, что представляет старшему поколению уникальную возможность для самосовершенствования, обретения уверенности в себе.