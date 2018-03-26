Необходима регулярная работа

Москва сегодня претерпевает серьезные изменения, в том числе демографические. В столице проживают около трех миллионов пенсионеров, что составляет почти 25 процентов жителей города. К сожалению, эта тенденция будет продолжаться, и Москва, так же как и мировые столицы, будет стареть.

Параллельно с этим продолжается рост продолжительности жизни, по итогам 2017 года он составляет почти 78 лет. Это ставит особые задачи не только перед московской общественностью, но и перед правительством города. Мы должны думать о том, как сделать так, чтобы этот возраст проходил как можно дольше в активном режиме.

Программу, направленную на это, предложили члены Общественной палаты Москвы мэру города Сергею Собянину . Москва за последние годы серьезно продвинулась по всем направлениям. Появилась совершенно новая инфраструктура — инженерная, строительная, транспортная, социальная. Все, что нужно для поддержки старшего поколения, у города сегодня есть. Поэтому мы решили объединить возможности столицы с общественной инициативой в единую городскую программу. За месяц с начала утверждения проекта мэром столицы я не получил ни одного отрицательного отзыва от москвичей. Были только предложения о том, что нужно уделять внимание тем людям старшего возраста, которые находятся на постельном режиме. И мы понимаем, что нужно повышать качество долговременного ухода. В Москве есть много программ по уходу за пожилыми людьми — это санаторий на дому, мобильная социальная бригада, служба сиделок и патронажа.

Конечно, пилотный проект — это продолжение той работы, которую мы ведем уже несколько лет. Раньше была программа «Лучшая половина жизни», но это были разовые мероприятия, просто кружковая работа центров социального обслуживания, раз в год проводился форум «50+. Все плюсы зрелого возраста». Сегодня стоит задача сделать эту работу системной и профессиональной, при которой ежедневно со старшим поколением будут проводиться занятия, способствующие активному долголетию.

Также важно, что теперь все занятия будут вести не любители, а профессиональные преподаватели. Группы открываются на базе городских учреждений образования, спорта, культуры, здравоохранения. Это же касается и программы Серебряного университета, который выпустил 2720 первых студентов. Раньше у нас был Университет третьего возраста, который работал на базе территориальных центров социального обслуживания, ТЦСО. Теперь этот проект стал системным, он работает на базе Московского городского педагогического университета.

С 1 апреля стартует второй набор студентов Серебряного университета, еще 9 тысяч пенсионеров пойдут учиться.

Если говорить о росте продолжительности жизни, то нужно думать и о продолжительности занятости. Люди в 60 лет достаточно активны, могут и хотят работать по своей профессии или освоить что-то новое. Для них очень важно быть востребованными.