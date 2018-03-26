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На городском маршруте в Химках начали обкатку электробуса
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На городском маршруте в Химках начали обкатку электробуса 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На городской маршрут в подмосковных Химках вышло новое экологичное транспортное средство — электробус с динамической системой подзарядки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Химок.
«В муниципальное предприятие «Химкиэлектротранс» доставлен на тестовую эксплуатацию новый вид транспорта не только для Химок, но и для Московского региона в целом — электробус или троллейбус с автономным ходом и системой динамической подзарядки», — говорится в сообщении.
Движение на линии с пассажирами началось в понедельник по маршруту №1 «улица Дружбы — стадион „Родина“. Всего в салон вмещается до 78 пассажиров, сидячих мест при этом 25.
Машина оснащена литий-титанатными аккумуляторами. При движении электробуса под проводами аккумуляторы заряжаются, далее до 10 километров он может перевозить пассажиров без контактной сети. При установке на контактной сети специальных улавливателей опускать и поднимать штанги водитель сможет не выходя из кабины.
»Химки стали первыми в Московском регионе и одними из первых в стране, где начал работу такой вид транспорта. Способность этих умных машин работать без контактной сети открывает нам новые перспективы развития маршрутов. Год экологии прошел, но не для нас. Наш электробус не только технологичный, но и экологичный вид транспорта. Будущее именно за такими машинами», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Электробус оснащен зарядками для гаджетов, покрытие на стеклах — антивандальное. Кроме того, в салоне установлены камеры видеонаблюдения, также в салон без труда могут попасть маломобильные пассажиры.
Благодаря будущему обновлению подвижного состава «Химкиэлектротранса» власти смогут без дополнительных капитальных затрат на строительство инфраструктуры продлить движение маршрутов в два крупных строящихся микрорайона — Новокуркино и Лобаново, улучшив транспортное обслуживание 60-100 тысяч жителей и гостей Химок, заключается в материале.
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