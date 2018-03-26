Нотариусов могут обязать отправлять документы в Росреестр при сделках с недвижимостью

Там отметили, что документооборот с Росреестром должен быть электронным и бесплатным для населения.

Гаврилов предложил упростить процедуру регистрации прав на недвижимость через нотариуса, но не рассматривать подачу документов как самостоятельное нотариальное действие и не взимать за это 1 тыс. рублей (как это происходит в настоящее время согласно тарифу) осенью 2017 года.

Кроме того, в правительственной комиссии поддержали другую норму законопроекта, предусматривающую ограничение тремя годами срока, в течение которого гражданин-банкрот не может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

На данный момент в законе о несостоятельности говорится о пятилетнем запрете, а в законе о госрегистрации юрлиц и ИП — о годичном. Парламентарий выступает за то, чтобы привести законы в соответствие и отсчитывать срок запрета не с момента признания человека банкротом, а с момента окончания реализации его имущества.

В правительстве одобрили такую инициативу, но отметили, что проект необходимо дополнить нормами, предусматривающими отмену запрета на регистрацию в качестве ИП или дифференциацию сроков такого запрета.