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«Типичная самоделка»: эксперт раскритиковал планы эвакуации в «Зимней вишне»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Типичная самоделка»: эксперт раскритиковал планы эвакуации в «Зимней вишне» 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Telegram‐канал Mash опубликовал план эвакуации из торгового центра «Зимняя вишня». «360» попросил руководителя проектов систем безопасности Сергея Победоносцева прокомментировать опубликованные схемы.
План эвакуации торгового центра нарушает многие стандарты, считает Победоносцев. Эксперт назвал чертеж малоинформативным и перегруженными различными указателями. Ориентироваться по нему сложно.
Нет четкого указания, куда идти. Если мы возьмем план второго этажа, там есть троякое чтение стрелок эвакуации. В патовой ситуации человек должен будет соображать, куда ему бежать. Должно быть четко указано, что из этого сектора — выход только прямо, из этого — налево, из этого — направо. Чтобы не было двойного толкования
— Сергей Победоносцев.
На плане также не указана точка эвакуации — место, куда должны выходить посетители торгового центра.
Эксперт раскритиковал и размеры легенды, которая занимает чуть ли не 20% всего плана.
Если вы посмотрите на планы, с левой стороны почти что пятую часть чертежа занимают условные обозначения. Да, они должны быть, но не в такой пропорции. Так не делается, это не по ГОСТу, не по стандарту
— Сергей Победоносцев.
Кроме того, на листах не проставлены необходимые печати. «То есть типичная самоделка», — заявил Сергей Победоносцев.
План выполнен по стандартам только в двух моментах.
Во-первых, он напечатан на фотолюминесцентной бумаге — ее рекомендует МЧС для производства подобной продукции.
Во-вторых, его размер — А3, что также указано в нормах, пояснил «360» Победоносцев.
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