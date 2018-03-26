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В СК объяснили выдачу тел погибших в Кемерово под подписку о неразглашении
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В СК объяснили выдачу тел погибших в Кемерово под подписку о неразглашении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Следственном комитете России объяснили выдачу тел погибших в Кемерово под подписку «бумаги о соблюдении секретности».
Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе СК.
Как рассказали в ведомстве, в соцсетях активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности».
"Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших", — сообщили в СК,
В то же время, как отметили в ведомстве, это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел.
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