В СК объяснили выдачу тел погибших в Кемерово под подписку о неразглашении

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе СК.

Как рассказали в ведомстве, в соцсетях активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности».

"Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших", — сообщили в СК,

В то же время, как отметили в ведомстве, это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел.