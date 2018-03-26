Лукьянов: Мы находимся в состоянии полномасштабной холодной войны

Ответ России понятен: в каждом случае он будет симметричным, что означает, как минимум, на время вероятную дисфункцию даже основных механизмов взаимодействия не с конкретными странами, а с целым блоком государств. Вообще, дипломатия в кризисе. По идее ее задача даже в самые острые моменты сохранять коммуникацию и каналы связи. То, что происходит сегодня, похоже на отрицание самой этой функции. И на публичном уровне, где все давно забыли, что такое «фильтровать базар», и, что еще хуже, в отмирании непубличных форм серьезной коммуникации.

Европейском союзе ( В отношениях между Россией и коллективным Западом наступил самый острый момент с 80-х годов прошлого века. Даже украинский кризис 2014 года и события в Крыму , несмотря на очевидное потрясение международных устоев, не привели к шагам, подобным нынешним. С одной стороны, накопилось, с другой — происходящее густо и обильно замешано на внутренних проблемах стран-участниц конфликта, все они проходят период мучительной внутренней перестройки и попыток адаптироваться к кардинально меняющемуся внешнему ландшафту. Это относится и к России, где начинается новый ответственный политический цикл, повестка которого не вполне понятна. Но вовсе вопиюще все в США Великобритании в первую очередь). Внешнеполитические действия и их объяснения во многом диктуются внутренними целями, что делает конфликтную атмосферу еще более непредсказуемой и малоуправляемой.

Опасность ситуации заключается в том, что — сознательно или спонтанно — в отношении Путина и России раскручивается сценарий под условным названием «Саддам Хусейн». Примерно в тех же категориях готовилось общественное мнение для объявления вне закона Хусейна или Каддафи с дальнейшими оргвыводами. Принципиальная разница в том, что оргвыводов того рода в отношении России как ядерной сверхдержавы и одной из краеугольных мировых держав сделано быть не может по определению. Но атмосферу вокруг создают аналогичную. Так что все прочие формы давления и эскалации практически неизбежны, и к чему это проведет, можно только гадать. Зато смело стоит предположить новые явления того же порядка, что случилось в Солсбери пару недель назад — репутацию надо подпитывать.

Тот факт, что из США высылается больше всего сотрудников посольства — шестьдесят, почти в три раза больше, чем из собственно «пострадавшей» Великобритании, заставляет задуматься о том, кто, собственно, является, основной движущей силой и «бенефициаром» этой истории. Получается, что Вашингтон — флагман новой холодной войны. В обозримый период рассчитывать на улучшение отношений или прогресс хоть по каким-то направлениям не стоит, мы находимся в состоянии настоящей и полномасштабной холодной войны со всеми вытекающими последствиями. Главная и единственная задача — минимизация рисков, недопущение перехода конфликта в еще более острую милитаризированную фазу.

Вообще, употребление самого понятия «холодная война» довольно рискованно. Не потому что это преувеличение — по духу и атмосфере все так и есть, степень взаимного отчуждения полнейшая. Но прежний термин отсылает к ситуации сорокалетней давности, которая была намного более понятной, управляемой и подчинялась довольно четко определенным правилам поведения — формальным и неформальным. Сейчас ничего этого нет, симметричность невозможна по определению (весь мир состоит из сплошных асимметрий и данная многосторонняя высылка, где непонятно, как вообще правильно реагировать, тому убедительное свидетельство), а безответственность публичных заявлений вызывает настоящую оторопь. Так что на деле обстановка существенно хуже.