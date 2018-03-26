В Самарской области молодежь создает проекты, направленные для развития региона

Новый формат работы с молодежью. Теперь строиться она будет на основе свежих идей и актуальных предложений самих молодых людей. Первый шаг — открытая встреча-диалог с представителями органов власти.

Дмитрий Холин. Выстраивать политику с учетом мнения молодых людей на системном уровне — такую задачу поставил глава региона Дмитрий Азаров . Работа должна вестись с учетом тех наработок, которые есть. Комфортный диалог — возможность уже на этом этапе любому желающему включиться в работу. Проекты у молодежи самые масштабные. «Хотелось бы, чтобы у нас появился областной центр добровольчества, который объединил бы все волонтерские движения и проекты», — поделилась своим желанием блогер Татьяна Борисова . «Здесь вопрос больше идет о том, чтобы решить проблему информационно-организационного взаимодействия и коммуникации», — подчеркнул и. о. руководителя администрации Самарской области

Речь также шла о патриотическом воспитании, выстраивании системы работы с зарубежными образовательными учреждениями так, чтобы стажеры программ по обмену оставались в родном регионе. Говорили и о зарплатах работников молодежной сферы. Закрытых тем нет. Все можно, а главное — нужно обсуждать. «Я думаю, такой прямой диалог наиболее эффективен, потому что когда мы находимся один в одном месте, другой — в другом, когда мы поодиночке — все эти предложения в себе держим. А сейчас на данной площадке мы высказываем это напрямую, я думаю, что это самый настоящий шанс, чтобы заявить о той или иной проблеме», — рассказал член ученого совета СГЭУ Валерий Завгородний.

Директор Дома молодежных организаций Октябрьска Маргарита Переплетчикова призналась: «Мы сидим в своих территориях, мы своей организацией что-то проводим, что-то реализуем, у нас есть свои сложности и свои проблемы. И вопросы, которые мы не всегда можем задать по телефону, а такая встреча всегда позволяет озвучить все эти насущные проблемы и, соответственно, есть возможность решения их даже на месте».

Залог успешности проектов и идей молодых людей — их же готовность воплощать собственные мысли в жизнь. А власть готова помогать. «Очень здорово, что у ребят есть огромное количество идей и предложений, мы сейчас эти предложения будем порядка двух недель собирать, потом обобщим, структурируем и вернем ребятам на совместное обсуждение, чтобы мы могли посмотреть, что повторяется, что, может быть, надо доработать, думаю, эта работа будет постоянной», — заявил врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев

Те предложения, которые на встрече не прозвучали, или которые требуют детальной проработки, можно направить в адрес департамента молодежной политики до начала следующего месяца. Следующая встреча в формате прямого диалога запланирована на 13 апреля.