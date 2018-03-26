Весна пришла: грозит ли Центральной России паводок

От паводка в Алтайском крае пострадали жители 12-ти районов. Талые воды подтопили 464 жилых дома и 1313 приусадебных участков.

Грозит ли паводок Цетральной России , в студии телеканала «МИР 24» рассказал исполняющий обязанности начальника Центрального регионального центра МЧС России , генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков . — В Алтайский край уже пришла большая вода. А когда паводок ожидается в Центральном федеральном округе? Наверняка уже есть прогнозы.

Валерий Синьков: На сегодняшний день мы совместно с Росгидрометом провели такой прогноз, который позволяет нам ориентироваться на окончание марта — начало апреля. Безусловно, какое-то спокойствие в январе, когда мы были еще без снега и льда, настраивало на благоприятный прогноз. Но сегодня мы говорим, что и снегозапасы и толщина льда на территории Центральной России достаточно объемные.

— По опыту прошлых лет, где прогнозируется наиболее сложная ситуация?

Валерий Синьков: У нас есть ряд субъектов, которые имеют достаточно низменные участки. Если взять прошлый год, у нас была подтоплена Воронежская область , участки в Костромской, Тверской, Рязанской областях. Эти субъекты взяты под контроль. Органы местного самоуправления должны отслеживать ситуацию и принимать вместе с нами мероприятия, которые позволят паводок контролировать

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— Какие способы прогнозирования использует МЧС России и как следит за складывающейся обстановкой?

Валерий Синьков: Сегодня это комплексный подход. Мы говорим о том, что мы видим на Земле. Это совместные гидроэкологические посты, их более 260 на территории Цетрального федерального округа развернуто. Некоторые разворачиваются в период паводка, они временные. Мы также говорим о применении космического мониторинга, беспилотных летательных аппаратов. Плюс мы говорим о судах, которые есть не только у МЧС России, но и у подразделений других силовых структур.

Подробнее смотрите в сюжете телеканала «МИР 24».

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