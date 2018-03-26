Самарские школьники предложили свои варианты электронных приложений в региональном центре инноваций StartupSamara

Выстроить экскурсионный маршрут по городу или найти место проведения досуга одним кликом в приложении. Разработки, которые делают жизнь более комфортной, на IT-форуме предложили самарские школьники. В региональном центре инноваций StartupSamara ученики продемонстрировали уровень владения программированием и дизайном.

Эти юные разработчики свою идею уже готовы воплотить в жизнь. Школьники из команды «Апчола» придумали приложение, которое станет настоящим помощником всем туристам на чемпионате мира по футболу. Достопримечательности, памятные места города, а также магазины и кафе. Гости Самары смогут выстроить свой маршрут путешествия по областной столице. Ученики готовили проект неделю, теперь представляют его на IT-хакатоне в региональном центре инноваций StartupSamara.

"Кто-то у нас занимается дизайном и прототипом приложения, кто-то у нас программирует само приложение, воспроизводя этот дизайн. Я же организую всю работу и связываю всю программу", — рассказал представитель команды «Апчола» Сергей Лянкин.

IT-хакатон — это форум разработчиков: программистов, дизайнеров и менеджеров, где специалисты сообща создают новые приложения и программы для решения различных проблем. В этот раз тема форума коснулась создания инструментов взаимодействия города и жителей, контроля и повышения качества инфраструктуры. Юные новаторы работали с геоданными, аналитикой и моделированием интерактивных графиков. «Участнику нужно за короткое время написать прототип мобильного приложения, чат-бота, веб-сайта, с помощью которого городские жители, туристы, гости Самарской области могут решить проблемы, которые у них возникают», — пояснил руководитель образовательных программ регионального центра инноваций StartupSamara Павел Веселовский.

IT-форум для школьников в Самарском регионе прошел впервые. Возраст участников — от 14 до 18 лет, все они трудились в разных командах. Предварительно прослушали курс лекций по созданию проектов. Теперь каждый старается использовать свой шанс и заявить о способностях в сфере разработок. Врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин подчеркнул: «После встречи главы региона с IT-компаниями, которая состоялась в декабре прошлого года, запущен целый ряд позитивных процессов. В том числе, когда сами IT-компании инициируют подобные мероприятия. Мы присутствуем на одном из очень важных для Самарской области элементов — вовлечении школьников непосредственно к соревнованиям по программированию и созданию готовых или, может быть, прототипов сервисов, которые будут в дальнейшем использоваться городскими службами».

Главное, на что обращают внимание члены жюри — оригинальность идеи, которую предлагают участники. Разработка должна быть полезна жителям — например, помогать в поиске пропавших животных или проведении досуга. По итогам форума, тройка команд-победителей получила памятные призы — сертификаты на планшеты, фотопринтеры и жесткие диски. У юных программистов есть и перспектива на будущее — лучшим могут предложить трудоустройство ведущие IT-компании региона и даже страны.