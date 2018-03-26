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МЭР: антитабачный законопроект Минздрава ударит по ресторанам и малому бизнесу
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МЭР: антитабачный законопроект Минздрава ударит по ресторанам и малому бизнесу 

Rambler News Service 22 минуты назад
Минэкономразвития не согласовало законопроект Минздрава, ужесточающий антитабачный закон, говорится в отзыве министерства на законопроект (есть в распоряжении RNS).
В МЭР считают, что запрет курения кальянов в кафе и ресторанах, предлагаемый Минздравом, приведет к «снижению доходности заведений данного типа», а запрет продажи сигарет в магазинах площадью менее 50 квадратных метров ударит по малому бизнесу и ограничит конкуренцию на рынке.
«Запрет на торговлю табачной продукцией в торговых объектах площадью менее 50 квадратных метров приведет к резкому снижению рентабельности таких торговых объектов и соответственно сокращению количества рабочих мест», — говорится в документе. В нем уточняется, что данное ограничение «является необоснованной дискриминацией мелкой розницы в пользу крупных торговых сетей, что приводит к ограничению конкуренции на рынке».
Минздрав в законопроекте предлагает считать курением использование табачных изделий в целях вдыхания аэрозоля, пара или дыма, возникающих от их тления, нагревания или любых других действий. По мнению МЭР, такое расширение понятия курение «представляется необоснованным и не соответствует рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.
Законопроект устанавливает запрет курения в транспортных средствах, предназначенных для перевозки пассажиров в междугородном и международном сообщении, но в действующем законодательстве нет определения такого типа транспорта, отмечают в МЭР. По мнению министерства, предложение Минздрава о запрете курения на остановках трудно реализуемо.
В пресс-службе Минздрава и МЭР к моменту публикации не ответили на запрос RNS.
Ранее Минздрав [направил] (https://rns.online/consumer-market/-Minzdrav-predlozhil-zapretit-ispolzovanie-kalyanov-v-gostinitsah—2018-03-15/) на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект поправок, ужесточающих действующий антитабачный закон (копия документа есть в распоряжении RNS). Законопроект предусматривает в том числе запрет использования кальянов, трубок, сигаретной бумаги не только в организациях общественного питания, но и в гостиницах.
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