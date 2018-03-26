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Прокуратура Самары требует демонтировать незаконные рекламные конструкции
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Прокуратура Самары требует демонтировать незаконные рекламные конструкции 

АиФ-Самара 27 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Как сообщает надзорное ведомство, прокуратура Самары в ходе проверки департамента городского хозяйства и экологии установила, что в период с 24 октября по 21 ноября 2017 года департамент выявил 82 незаконные рекламные конструкции, из которых 38 расположены на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, тем не менее, департамент не организовал демонтаж и вывоз незаконной рекламы.
По результатам проверки городская прокуратура потребовала от администрации Самары устранить выявленные нарушения по демонтажу рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых с нарушением требований законодательства.
Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.
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