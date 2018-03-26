Аграриям помогут со страхованием посевов

План мероприятий, который собран в «дорожной карте», после ее одобрения можно будет трансформировать в ряд поправок к действующему закону об агростраховании.

Страховщики считают большой ошибкой включение в 2017 году поддержки агрострахования в «единую субсидию», выделяемую государством. Ее необходимо устранить как можно быстрее, уверен президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов . «Если ничего не изменится, то саму систему агрострахования в России можно будет похоронить уже к будущему году, — категоричен он. — Пусть будет выделено хотя бы один-два миллиарда рублей, но пусть они будут направлены именно на страхование сельскохозяйственных рисков».

По мнению страховщиков, целевой характер субсидий принципиален. Когда местные власти стоят перед выбором, на что потратить средства из «единой субсидии» — на закупку семян, топлива или на страхование от неурожая, они неизбежно выберут первое направление. С одной стороны, логично — когда есть средства, их используют исходя из сегодняшних реалий. Но кто возместит ущерб, когда случится неурожай? Именно государство должно стимулировать регионы направлять средства на страховку от возможных потерь.

При этом инициативу должен проявить минсельхоз, а поддержать ее средствами — минфин . В итоге для государства это окажется дешевле, чем напрямую компенсировать убытки от чрезвычайных ситуаций или прибегать к таким мерам, как принуждение крупных компаний к скупке зерна, которое аграриям некуда девать из-за проблемы с хранилищами.

В идеале страхование сельскохозяйственных активов должно быть повсеместным, полагает глава комитета московской Торгово-промышленной палаты по вопросам развития инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

ЕС, Китае , Индии страхованием охвачены 30-90 процентов посевов, в России — 3 Основные конкуренты России на мировом рынке аграрной продукции активно развивают сельхозстрахование, в Евросоюзе, Китае и Индии им охвачены 30-90 процентов посевов. В России же — всего два процента.

При этом даже при рекордном урожае в прошлом году и отсутствии особых катаклизмов прямое возмещение из бюджета аграриям по локальным чрезвычайным ситуациям составило 3,1 миллиарда рублей. Впрочем, в НСА говорят, что реальный ущерб достиг 4,6 миллиарда.

Кроме того, агростраховщики на выплаты направляют 13 процентов собранной премии, в то время как по другим видам страхования этот показатель равен 50 процентам, то есть тарифы сейчас явно завышены. Кроме того, они не всегда соответствуют рискам. Так, страховка в засушливой Волгоградской области стоит только на три процента дороже, чем в относительно благоприятном Краснодарском крае

В России насчитывается 42 региона с неблагоприятными условиями для ведения сельскохозяйственного производства. В основном ограничения накладывает почва и рельеф. В 7 регионах фактором риска является вероятность засухи более 50 процентов (например, Волгоградская и Ростовская области), в 26 регионах вероятность переувлажнения составляет более 30 процентов (Краснодарский край), в 12 регионах вероятность неуспешной перезимовки выше 15 процентов. Тем не менее, наши аграрии рассуждают просто — если год, два, три ничего с урожаем страшного не произошло, то и страховаться от возможных потерь нет смысла.