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Международные научно-образовательные Знаменские чтения стартовали в Курске
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Международные научно-образовательные Знаменские чтения стартовали в Курске 

ТАСС 28 минут назад
КУРСК, 26 марта. /ТАСС/. Международные научно-образовательные Знаменские чтения на тему «Христианская нравственность как условие выживания человеческой цивилизации» стартовали в понедельник на базе Курского государственного университета.
Знаменские чтения — это научно-богословский образовательный форум. В течение четырех дней представители духовенства, общественных организаций, студенты, преподаватели обсудят на семинарах, круглых столах, лекциях роль благотворительности в формировании нравственных основ современного общества, православные традиции и многое другое.
"Участие в работе чтений широкого круга экспертов, представителей религиозных организаций, студенчества свидетельствует о том, что церковная наука активно развивается. Одним из ее центров остается курская земля, которая богата своими духовными, культурными традициями. Ежегодные встречи помогают нам вырабатывать общие подходы к решению различных богословско-стоических проблем, обмениваться открытиями и результатами исследований", — отметила на открытии Знаменских чтений замгубернатора Курской области Людмила Гребенькова.
Участники чтений обсудят также взаимосвязь православных традиций с культурой, ее проявления в искусстве и философии. По традиции параллельно с насыщенной научно— практической частью в рамках чтений состоится фестиваль духовной музыки.
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