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Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних представят на очередной встрече главы управы Савеловского с населением
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Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних представят на очередной встрече главы управы Савеловского с населением 

Управа района Савеловский города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Очередная встреча главы управы Савеловского района Евгения Щербачева с местными жителями пройдет в среду, 18 апреля. Собравшимся будет представлен отчет сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Об этом сообщили в отделе районной управы по работе с населением.
— Тема встречи — «О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — поделился представитель управы.
Также на встрече можно будет задать вопросы сотрудникам «Жилищника», подрядных организаций, обслуживающих жилой фонд, пообщаться с представителями других районных служб и учреждений.
Начало в 19.00. Принять участие во встрече может любой желающий, предварительной регистрации не требуется. Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5. (мю)
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