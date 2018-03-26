Разин: «Мы открыты к диалогу с Францией, заинтересованы в инвестициях, предлагаем льготы и поддержку»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области принял участие в III ежегодной конференции по АПК «Итоги 2017 и перспективы сотрудничества России Франции », где обсудил с коллегами перспективы российско‐французского сотрудничества.

Конференция состоялась в посольстве Франции в РФ. Организаторами встречи выступили

Франко-российская

торгово-промышленная

палата (CCI France Russie), посольство Франции в России и представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в России.

Выступавшие на конференции говорили, что за последние 7 лет экспорт продукции российского АПК вырос более чем вдвое. Сельское хозяйство стало символом политики импортозамещения и важнейшим сектором для развития делового сотрудничества между Францией и Россией. Были представлены ключевые векторы

российско-французского

сотрудничества в различных отраслях АПК.

Глава Минсельхозпрода Московской области в своем выступлении уделил особое внимание молочному животноводству и сыроделию.

Московская область занимает 3 место в РФ по производству сыра и является рынком № 1 по его реализации в России. Регион активно развивает сотрудничество с Францией в области племенного животноводства. Минсельхоз региона работает над ввозом сыропригодных пород коров и коз, в том числе тех, которые еще не представлены в России. До 50% стоимости ввозимых животных субсидируется из регионального бюджета

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнул: «Более 200 тысяч тонн сыра реализуется в Москве и Московской области. Именно поэтому мы считаем, что молочное животноводство, производство сыра, переработка молока — это драйвер дальнейшего развития нашей отрасли. Мы открыты к диалогу с Францией, заинтересованы в инвестициях, предлагаем льготы и поддержку».

В ходе конференции также было отмечено, что в России, как и во всем мире, активно развивается производство экологически чистых продуктов питания. Андрей Разин сделал акцент на Московскую область в этом направлении.

В прошлом году Московская область вышла на рынок экопродукции и уже поставила первую тысячу тонн товара в Европу

— Андрей Разин.

На конференции обсуждались и вопросы совместных технологических решений для молочной индустрии, производство агропромышленной техники и локализация производства, создание в российских регионах

мини-производств

премиальной продукции высокого качества.