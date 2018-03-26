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Разин: «Мы открыты к диалогу с Францией, заинтересованы в инвестициях, предлагаем льготы и поддержку»
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Разин: «Мы открыты к диалогу с Францией, заинтересованы в инвестициях, предлагаем льготы и поддержку» 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области принял участие в III ежегодной конференции по АПК «Итоги 2017 и перспективы сотрудничества России и Франции», где обсудил с коллегами перспективы российско‐французского сотрудничества.
Конференция состоялась в посольстве Франции в РФ. Организаторами встречи выступили
Франко-российская
торгово-промышленная
палата (CCI France Russie), посольство Франции в России и представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в России.
Выступавшие на конференции говорили, что за последние 7 лет экспорт продукции российского АПК вырос более чем вдвое. Сельское хозяйство стало символом политики импортозамещения и важнейшим сектором для развития делового сотрудничества между Францией и Россией. Были представлены ключевые векторы
российско-французского
сотрудничества в различных отраслях АПК.
Глава Минсельхозпрода Московской области в своем выступлении уделил особое внимание молочному животноводству и сыроделию.
Московская область занимает 3 место в РФ по производству сыра и является рынком № 1 по его реализации в России. Регион активно развивает сотрудничество с Францией в области племенного животноводства. Минсельхоз региона работает над ввозом сыропригодных пород коров и коз, в том числе тех, которые еще не представлены в России. До 50% стоимости ввозимых животных субсидируется из регионального бюджета
Андрей Разин.
Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнул: «Более 200 тысяч тонн сыра реализуется в Москве и Московской области. Именно поэтому мы считаем, что молочное животноводство, производство сыра, переработка молока — это драйвер дальнейшего развития нашей отрасли. Мы открыты к диалогу с Францией, заинтересованы в инвестициях, предлагаем льготы и поддержку».
В ходе конференции также было отмечено, что в России, как и во всем мире, активно развивается производство экологически чистых продуктов питания. Андрей Разин сделал акцент на Московскую область в этом направлении.
В прошлом году Московская область вышла на рынок экопродукции и уже поставила первую тысячу тонн товара в Европу
— Андрей Разин.
На конференции обсуждались и вопросы совместных технологических решений для молочной индустрии, производство агропромышленной техники и локализация производства, создание в российских регионах
мини-производств
премиальной продукции высокого качества.
Были достигнуты устные договоренности о дальнейшем более тесном сотрудничестве представителей АПК Подмосковья и Франции. Французские коллеги пригласили Андрея Разина принять участие в международной выставке по козоводству, которая будет проходить в ноябре во французском городе Ньор.
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