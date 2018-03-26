Госконтроль за социальной сферой предложили регулировать по-новому

Федеральный государственный контроль в сфере социального обслуживания предложили регулировать отдельным Положением, предполагающим системное взаимодействие с поставщиками услуг, а не статистический учёт выявленных нарушений.

Соответствующий проект постановления Правительства, возлагающий на Роструд функции по контролю за юрлицами и индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере социального обслуживания, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Документ предполагает осуществлять регулирование за соблюдением поставщиками социальных услуг требований, установленных законодательством об основах социального обслуживания граждан в России » и иными нормативными правовыми актами.

В частности, под госконтроль в случае одобрения инициативы может попасть документация, размещаемая поставщиками социальных услуг в открытом доступе в интернете, а также инфраструктурные фонды и автопарк, которые задействованы в процессе оказания соцуслуг населению.

Федеральный контроль предлагается вести с помощью организации и проведения плановых и внеплановых проверок, а также профилактических мероприятий, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с последующим принятием правовых механизмов для пресечения или устранения последствий выявленных нарушений.

Основанием для начала проверок является издание приказа Службы или территориального органа Службы о проведении проверки, где среди прочих данных должны быть указаны правовые основания для организации мониторинга за деятельность поставщика госуслуг.

Отдельно прописывается порядок проведения процедуры проверки, обязанности и права Роструда и его территориальных органов при взаимодействии с физлицами-предпринимателями и компаниями.

Информация об итогах проведённых проверок размещается на официальном сайте Роструда и его территориальных органов в интернете в установленном законом порядке.