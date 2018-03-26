Чемпион мира по ММА — губернатору: «Трагедия в Кемерове — ваша вина»

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, в котором погибло, по последней информации, 64 человека. Среди них были дети.

"Меня разрывает и молчать уже невозможно!я понимаю, что сейчас не самое подходяещее время это выносить, но если не сейчас то когда? Это Видео Лишь доказательство того, что вам Аман Гумирович при всех ваших заслугах уже давно пора было уйти по собственному желанию!Это полностью ваша вина произошедшего, а не малого и среднего бизнеса, как вы сказали в полной версии брифинга!Вы Руководитель и это ваша прямая обязанность проверять и контролировать гос.надзорные органы, которые могли заранее выявить нарушения! Как вам хватает совести говорить успокойтесь?Как вам хватает совести говорить были Причины?так назовите эти самые Причины!Почему вы не приехали в 7 школу где до сих пор находится волонтерская, место где собираются все пострадавшие, родственники.. ?Почему то наш новый мэр, единственный наверное сейчас достойный человек в вашей «команде», приехал в спортивном костюме лишь бы быстрее оказаться на месте трагедии!зато на Брифинг вы приехали и галстук с Рубашкой успели одеть!У Лужкова тоже были причины — Пчелы! А если бы не было этой самой девочки родственницы вы бы не пропустили это через себя? Вам пора!и точка! Извинитесь за эту трагедию!не своим 1 миллионом рублей, а обычным человеческим словом и сочувствием! Извинитесь за то как разворовали, уничтожили и превратили в полнейший бардак нашу прекрасную область с ЗОЛОТЫМИ ЛЮДЬМИ за последние 4 года! Извинитесь и уйдите! Кемеровчане, Кузбассовцы, Сибиряки!Я умоляю вас не молчать и не бояться!"

Меня разрывает и молчать уже невозможно!я понимаю, что сейчас не самое подходяещее время это выносить, но если не сейчас то когда? Это Видео Лишь доказательство того, что вам Аман Гумирович при всех ваших заслугах уже давно пора было уйти по собственному желанию!Это полностью ваша вина произошедшего, а не малого и среднего бизнеса, как вы сказали в полной версии брифинга!Вы Руководитель и это ваша прямая обязанность проверять и контролировать гос.надзорные органы, которые могли заранее выявить нарушения! Как вам хватает совести говорить успокойтесь?Как вам хватает совести говорить были Причины?так назовите эти самые Причины!Почему вы не приехали в 7 школу где до сих пор находится волонтерская, место где собираются все пострадавшие, родственники.. ?Почему то наш новый мэр, единственный наверное сейчас достойный человек в вашей «команде», приехал в спортивном костюме лишь бы быстрее оказаться на месте трагедии!зато на Брифинг вы приехали и галстук с Рубашкой успели одеть!У Лужкова тоже были причины — Пчелы! А если бы не было этой самой девочки родственницы вы бы не пропустили это через себя? Вам пора!и точка! Извинитесь за эту трагедию!не своим 1 миллионом рублей, а обычным человеческим словом и сочувствием! Извинитесь за то как разворовали, уничтожили и превратили в полнейший бардак нашу прекрасную область с ЗОЛОТЫМИ ЛЮДЬМИ за последние 4 года! Извинитесь и уйдите! Кемеровчане, Кузбассовцы, Сибиряки!Я умоляю вас не молчать и не бояться! #Тулееввампора #кемерово #042 #зимняявишня #25.03.2018 #кузбасс

Публикация от Анатолий Малыхин (@anmalykhin) 25 Мар 2018 в 11:53 PDT