Финтех Лаб начал прием заявок в межбанковский акселератор

Беларуси и Принять участие в программе могут команды из России Казахстана , у которых есть работающее решение, и они хотели бы предложить его банкам и финансовым организациям.

Участие в акселераторе — хорошая возможность, чтобы узнать потребности клиентов и под руководством опытных трекеров и менторов доработать свой продукт, а также запустить совместный пилотный проект с финансовой организацией-партнером акселератора, в число которых войдут крупнейшие российские банки.

Приоритетными направлениями набора в акселератор Banktech являются: идентификация, кибербезопасность, большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, предиктивная аналитика, решения для МСБ, лояльность, маркетплейсы, скоринг, кредитование, электронная коммерция и платежи.

Программа Второго межбанковского акселератора Banktech стартует в середине мая 2018 года и продлится 12 недель в офисе «Финтех Лаб» в Москве . Подать заявку на участие можно до 30 апреля на сайте.

Первая межбанковская акселерационная программа Fintech Lab состоялась в июне — сентябре 2017 года. По итогам отбора в ней приняли участие 9 команд, которые провели 11 пилотных проектов с банками-партнерами акселератора.