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Финтех Лаб начал прием заявок в межбанковский акселератор
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Финтех Лаб начал прием заявок в межбанковский акселератор 

RB.ru 33 минуты назад
Фото: RB.ru
Принять участие в программе могут команды из России, Беларуси и Казахстана, у которых есть работающее решение, и они хотели бы предложить его банкам и финансовым организациям.
Участие в акселераторе — хорошая возможность, чтобы узнать потребности клиентов и под руководством опытных трекеров и менторов доработать свой продукт, а также запустить совместный пилотный проект с финансовой организацией-партнером акселератора, в число которых войдут крупнейшие российские банки.
Приоритетными направлениями набора в акселератор Banktech являются: идентификация, кибербезопасность, большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, предиктивная аналитика, решения для МСБ, лояльность, маркетплейсы, скоринг, кредитование, электронная коммерция и платежи.
Программа Второго межбанковского акселератора Banktech стартует в середине мая 2018 года и продлится 12 недель в офисе «Финтех Лаб» в Москве. Подать заявку на участие можно до 30 апреля на сайте.
Первая межбанковская акселерационная программа Fintech Lab состоялась в июне — сентябре 2017 года. По итогам отбора в ней приняли участие 9 команд, которые провели 11 пилотных проектов с банками-партнерами акселератора.
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