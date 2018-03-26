Размер компенсаций за моральный вред предложили повысить

— Для нас привычной является картина мизерных компенсаций морального вреда. Потому что всегда был взгляд, что моральный вред невозможно определить материально, — сказал Виктор Момотов.

— Но общество меняется. Я полагаю, мы подошли к тому рубежу, когда и компенсация морального вреда должна быть не пять, не 10 и не 25 тыс. рублей, а гораздо больше, чтобы эта сумма как-то могла бы сгладить страдания. Такое важное мнение он высказал на первой встрече в Клубе имени Замятнина по теме «Справедливость как правовая категория».

Новый клуб ставит целью поддержку и продвижение инициатив по развитию судебной системы России и повышению значимости правосудия. И не просто поднимать проблемы, а непосредственно их решать.

Виктор Момотов отметил, что за последние годы судебная система России серьезно изменилась по сравнению с советскими временами, но в ряде вопросов она стоит «одной ногой в советской системе». Один из таких вопросов как раз и составляют компенсации морального вреда. По словам Виктора Момотова, компенсация должна быть «соразмерной причиненным страданиям, тогда общество само придет к выводу, что решение справедливое».

Как же изменить ситуацию? Как сказала в беседе с «РГ» адвокат Ирина Фаст, в законодательстве сегодня отсутствуют объективные критерии «разумности и справедливости», поэтому единственное, чем могут руководствоваться суды при взыскании компенсаций, это субъективное понимание этих критериев.

"Вариантов, что с этим делать, на самом деле немного, — говорит она. — Наш суд де-юре является независимой ветвью власти и свободен в принятии решений. В первую очередь нуждается в изменениях внутреннее правосознание тех, кто принимает описанные выше решения".

При этом в экспертом сообществе давно обсуждается идея ввести какие-то объективные критерии, на которые судьи могли бы ориентироваться.

В последнее время стали назначаться компенсации и в несколько миллионов рублей, но пока редко

Должна ли быть твердая шкала, убийство стоит столько-то, день в тюрьме по напрасному обвинению — столько-то? В судейском сообществе преобладает мнение, что таких четких тарифов быть не может, каждый случай индивидуален.

С этим согласны и многие представители науки. Однако с некоторыми оговорками. Некоторые эксперты, с которыми беседовал корреспондент «РГ», допустили, что могут (и даже должны!) существовать какие-то рекомендации, и в этих рекомендациях можно указать какие-то ориентировочные суммы. От и до.

Разработка конкретных шагов может стать одним из проектов Клуба имени Замятнина. Как сказал в беседе с корреспондентом «РГ» председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев , ассоциация готова подключиться к этой работе.

"Безусловно, необходимо принимать меры для повышения размеров компенсаций, особенно назначаемых судами при гибели человека", — сказал он.

Недавно было проведено исследование практики выплаты компенсации морального вреда за гибель человека или ущерб здоровью. Средние суммы составили от 70 до 140 тысяч рублей.

При этом в практике судов встречаются суммы взысканных компенсаций за гибель близкого родственника в размере 5 тысяч рублей и даже тысячу рублей за причинение вреда здоровью.

Да, в последнее время появились решения, где размеры компенсационных выплат за моральный ущерб могут составлять несколько миллионов рублей. Но таких решений пока единицы.

Руководитель пресс-службы Верховного суда РФ Павел Одинцов обратил внимание, что судебная система активно развивается и внедряет новые подходы, но многое зависит и от уровня развития законодательства.

"Суд это правоприменитель, который действует в рамках существующего закона", — сказал он. Поэтому для решения некоторых вопросов, возможно, потребуются законодательные инициативы.