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СК возьмет на контроль проверку по сносу аварийных домов в Башкирии
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СК возьмет на контроль проверку по сносу аварийных домов в Башкирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать проверку возможных нарушений при сносе домов в Башкирии, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход и результаты доследственной проверки по факту возможных нарушений, допущенных при сносе аварийного жилья в Республике Башкортостан", — сказала она.
Петренко пояснила, что сегодня на одном из федеральных каналов обсуждалась история жителей аварийного дома города Уфы. По ее словам, в сюжете отмечалось, что дом не пригоден для проживания, а местные власти не совершают активных действий по расселению жильцов.
"Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить озвученные в СМИ факты, выполнить необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае объективного подтверждения данной информации незамедлительно решить вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности", — добавила Петренко.
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