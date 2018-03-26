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В Орловской области стали лучше доиться коровы
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В Орловской области стали лучше доиться коровы 

РИА 57 35 минут назад
Фото: РИА 57
В этом году в Орловской области увеличилось производство молока, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя областного департамента сельского хозяйства Сергея Борзенкова.
Среднесуточная молочная продуктивность коров увеличилась на 0,8-0,9 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению Борзенкова это обусловлено господдрежки, оказываемой сельхозпроизводителям региона.
В регионе приоритетными являются две подпрограммы: «Развитие мелиорации земель сельхозназначения региона» и «Развитие молочного скотоводства области».
В минувшем году на развитие молочного скотоводства из бюджета области было выделено 22,4 млн рублей. В хозяйствах введено 1675 высокотехнологичных скотомест. В числе передовых сельхозпредприятий Борзенков назвал ООО им. Мичурина, ООО «Екатериновка», СПК «Сеньково», ЗАО «Орловское», ООО «Дубовицкое» и другие.
Ежегодно более 580 сельхозтоваропроизводителей Орловской области становятся участниками приоритетных государственных программ. В 2017 году объем господдержки аграрного комплекса превысил 2 млрд рублей.
Сообщение В Орловской области стали лучше доиться коровы появились сначала на РИА 57.
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