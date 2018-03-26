Актриса Мария Куликова поделилась редким снимком подросшего сына

Известная российская актриса театра и телевидения Мария Куликова опубликовала в социальной сети редкое фото своего заметно подросшего сына Ивана. По мнению многих поклонников знаменитости, мальчик растет ее полной копией.

Знаменитая актриса Мария Куликова, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, предпочитает оставлять личную и семейную жизнь за закрытыми дверями своего дома, лишний раз не только не афишируя что в нем происходит, но даже не показывая снимков своего единственного сына Ивана.

Большинство публикаций в микроблоге популярной артистки составляют ее «рабочие» снимки, то есть фотографии со съемок или же анонсы скорых премьер. Поэтому нет ничего удивительного в том, что редкий снимок ее сына вызвал в сети настоящий переполох. Мария показала фотографию мальчика в сториз своего Инстаграм-аккаунта, однако даже на сутки женщина не стала демонстрировать полный портрет наследника, спрятав его нижнюю часть лица за билетом на детский спектакль.

Впрочем, даже такой снимок имел большой успех среди поклонников Куликовой, отметивших в сети, что Иван растет полной копией своей красавицы-мамы. «Мальчик на маму очень похож» «Светленький такой! Мамин, но глаза папины» «Ой, какой сладенький! Настоящий ангелок! Мамин сын»