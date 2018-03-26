У обочины дороги в Калининграде браконьеры выкинули шкуры убитых косуль 

Очевидцы увидели их утром 26 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
«Дело передано в правоохранительные органы. Будут проверены камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать движение автотранспорта в сторону улицы. Предположительно, правонарушение было совершено в ночное время, когда поток машин не слишком активный», — отметил руководитель Управления охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области Эдуард Виноградов.
Отметим, что за браконьерство предусмотрено уголовное наказание: штраф до 600 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.
Тех, кто видел нарушителей, их машину, просят сообщить об этом в Минприроды области: по электронной почте minecology@gov39.ru, kalobllesohotupr@list.ru, по телефонам 8 (4012) 604-826, 8 (4012) 955-958.