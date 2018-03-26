«Больно и страшно». Челябинцы боятся повторения трагедии в торговых центрах

Жители Челябинска в социальных сетях ужасаются масштабами трагедии в Кемерове , унёсшей жизни многих людей, и пишут о нарушениях техники безопасности, которые, по их мнению, есть в местных торгово-развлекательных центрах, сообщат корреспондент «АиФ-Челябинск».

Число жертв растёт

Челябинцы выражают соболезнования жителям столицы Кузбасса, потерявшим во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» родных и близких. По последним официальным данным, в списке погибших значатся 64 человека, но очевидцы говорят о сотнях жертв.

«В Кемерово какой-то кошмар. Кажется, это может оказаться хуже, чем Беслан », — написал в «Facebook» челябинец Алексей Ширинкин.

«Друзья, не могу… Плакала при мысли о погибших в этой чертовой «Зимней вишне» детках, комок в горле и снова слёзы… Это чудовищное преступление — как результат дикой безответственности и дебилизма! — отмечает Инна Кумейко. — Больно и страшно от мысли, как можно потерять ребёнка, который ушёл на праздник, сгорел или задохнулся заживо…»

Эвакуация невозможна

После пожара в торговом центре Кемерова жители Челябинска осознали, что подобная ситуация может случиться и в их городе.

«Ужас! Я не зря дико боюсь больших магазинов. У нас рядом ТРК «Горки», где развлекательный центр для детей «Мадагаскар» находится на втором этаже в самом углу. Оттуда не просто нет выхода — там и лестницу никогда не найдёшь! Как и путь к эскалатору! — замечает челябинская правозащитница Валерия Приходкина. — Проверяйте все места массового скопления! Всё от жадности. Посадками детей не вернёшь».

По словам Марины Дорофеевой, не так-то просто выбраться и из «Чадограда» в ТРЦ «Фокус» на третьем этаже, где всегда также много детей. А Галина Сладкова попросила проверить торгово-развлекательный комплекс «Гагарин Парк».

Кто проверит?

Утром в понедельник, 26 марта, мэр Челябинска Евгений Тефтелев в связи со случившимся распорядился проверить все торговые центры в городе. Особое внимание он потребовал уделить пожарной безопасности детских игровых комнат и состоянию аварийных выходов. Однако в пресс-службе ГУ МСЧ по Челябинской области в конце дня заявили, что никаких подобных указаний в ведомство не поступало. Поэтому пока непонятно, кто конкретно и на каких основаниях нагрянет к бизнесменам.

«Проверят всё, как и все ночные клубы после пожара в «Хромой лошади». Это наш принцип: пока гром не грянет, мужик не перекрестится, — отмечает журналист Ульяна Бисерова. — Только вот по прошествии года-двух, когда шумиха утихнет, и чиновничьи отчёты о выполнении будут сданы, всё вернется к прежнему порядку: дал на лапу — получил нужную подпись».

Большинство южноуральцев скептически относятся к последующим после трагедии проверкам. И даже сомневаются, что кто-то из крупных чиновников понесёт наказание.

«Не удивлюсь, если и тут вину на экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича свалят, который возвёл в Челябинске торгово-развлекательный комплекс (имеется в виду ТРК «Родник», — прим. ред.), — пишет журналист Матвей Кондрашов. — Он же во многих бедах нынешних властей виноват, чем не повод его ещё раз пнуть?»

Чья вина?

В числе причин трагедии в Кемерово челябинцы видят низкое качество строительных материалов и безответственность должностных лиц.

«Эти адовы ТРК из дешёвых синтетических материалов, с нелепой планировкой, поделённые на сотни отделов-клетушек! Знаете, что сейчас будет? Пройдут учения по всей стране во всех этих гадюшниках. И всё! Их будут строить дальше, эти коробки из пеноблоков, — считает Инна Кумейко. — Потому что бабло вложено, откаты уплачены. Это отвратительно».

«На местах очень маленькие зарплаты. Все работают спустя рукава, в частности пожарно-оxранная служба, которая должна была существовать в этом комплексе в Кемерово, — отмечает Ирина Фатикова. — И так повсеместно. Отсюда такие трагедии».

«Последние учения по эвакуации в «Зимней вишне» проводили неделю назад. Наши доблестные госслужбы, МЧС , таможня и прочие уже в печёнках сидят. Не пора ли прикрывать бизнес по расстановке галочек в нужных документах?» — возмущается Матвей Кондрашов.

Скорбит вся страна

В память о погибших, а среди них в основном дети, жители Челябинска несут к памятнику «Орлёнка» в центре города цветы, игрушки и свечи. В Кемерове объявлен трёхдневный траур. Он также объявлен в Ингушетии , такое решение в знак солидарности принял глава республики. Губернатор Челябинской области направил главе Кемеровской области письмо с соболезнованиями и заявил, что готов оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий пожара и лечения пострадавших.